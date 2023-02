VN: Syrië opent twee grensovergangen voor VN-hulp

De Syrische president Assad opent twee grensovergangen met Turkije voor hulpkonvooien van de Verenigde Naties. Dat is bekendgemaakt door de VN. Hierdoor kan de organisatie hulp bieden aan aardbevingsslachtoffers in de gebieden die worden gecontroleerd door de oppositie.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch .

Volgens de VN gaat de grens voor drie maanden open. De opening werd een paar dagen geleden al gemeld door Syrische staatsmedia, maar is nu bevestigd door VN-secretaris-generaal Guterres.

Door de al ruim tien jaar durende burgeroorlog is Syrië opgedeeld in gebieden waar verschillende groeperingen de macht hebben. In het zwaar getroffen noordwesten valt een deel onder het gezag van president Assad, maar is het grootste deel in handen van de oppositie. Dit maakt het leveren van hulp zowel politiek als logistiek erg ingewikkeld.

Moeilijk

Tot nu toe kon de VN maar gebruikmaken van één grensovergang, die bij Bab Al-Hawa. Assad wilde vooral dat hulp via de hoofdstad Damascus geleverd zou worden. Hij waarschuwde dat hulp zonder goedkeuring van het regime zou worden gezien als een schending van de soevereiniteit van zijn land.