'Iran laat bekroonde filmregisseur Rasoulof vrij'

De bekroonde Iraanse filmregisseur Mohammad Rasoulof is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat schrijft de hervormingsgezinde Iraanse krant Shargh.

Rasoulof, onder meer bekend van zijn prijswinnende film There is no evil, zat vast sinds juli. Toen werd hij opgepakt nadat hij op sociale media kritiek had geuit over de manier waarop de overheid betogingen had neergeslagen.

De protesten tegen het Iraanse regime namen sindsdien alleen maar toe, al zijn ze als gevolg van de harde repressie inmiddels wat geluwd. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er de afgelopen maanden meer dan 20.000 mensen zijn opgepakt, onder wie prominente sporters en mensen uit de cultuurwereld. Ook zouden ruim 500 betogers zijn omgekomen.

Eerder deze maand liet Iran een andere filmregisseur vrij, Jafar Panahi. Ook hij zat vast sinds afgelopen zomer: hij werd opgepakt toen hij protesteerde tegen de arrestatie van Rasoulof.

Werk- en reisverbod

Rasoulof kwam vaker in aanraking met de Iraanse justitie. In 2010 werd hij al eens veroordeeld voor het filmen zonder vergunning. In 2017 werd zijn paspoort ingenomen en kreeg hij een werk- en reisverbod.

Desondanks slaagde Rasoulof erin om films te blijven maken. Voor There is no evil won hij in 2020 de Gouden Beer op het filmfestival in Berlijn, al kon hij die prijs vanwege het reisverbod niet zelf in ontvangst nemen.