Met scorende Groningen-flop Sørloth blijft Real Sociedad keurig derde in Spanje

Real Sociedad heeft een 3-2 zege geboekt op Espanyol en blijft daardoor stevig op de derde plek in de Spaanse competitie staan. Atlético Madrid, dat zondag dankzij een goal van Memphis Depay met 1-0 van Celta de Vigo had gewonnen, blijft op vier punten achterstand.

De nummer drie van Spanje, die uit het Baskische San Sebastián komt, leek een redelijk overtuigende overwinning te boeken. De ploeg stond na 69 minuten al op een comfortabele 3-0 voorsprong door doelpunten van Takefusa Kubo, Alexander Sørloth en een eigen goal van Leandro Cabrera.

Het werd in de slotfase nog even spannend door doelpunten van Sergi Darder en Brian Oliván, maar Real Sociedad wist de overwinning over de streep te trekken. Real Sociedad leed in oktober de laatste competitienederlaag.