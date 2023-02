Neergehaalde objecten nog een raadsel, China beschuldigt VS ook van ballonspionage

Er is nog veel onduidelijk over de drie objecten die de afgelopen dagen boven de VS zijn neergehaald. Van buitenaardse 'aliens' was volgens Witte Huis-woordvoerder Kirby geen sprake: "Ik denk niet dat het Amerikaanse volk zich daarover zorgen hoeft te maken."

Ook verdedigde hij de keuze van de regering om de objecten neer te halen. Het Witte Huis wist niet of de objecten daadwerkelijk werden gebruikt voor spionage, maar dat kon ook niet worden uitgesloten. "Deze beslissing namen we in het belang van het Amerikaanse volk."

China beschuldigt nu VS

China beschuldigt op zijn beurt de VS van het sturen van tien 'spionballonnen' in het afgelopen jaar, maar die claim wordt tegengesproken door het Witte Huis. De beschuldiging van China volgt op het neerhalen van een grote Chinese ballon door de Amerikaanse luchtmacht die dagen door het Amerikaanse luchtruim had gevlogen.

Ondanks de opgelopen spanningen met China benadrukt het Witte Huis alle lijnen van communicatie met Peking open te houden, om verdere verslechtering van de onderlinge relatie en misverstanden te voorkomen.

Hier een overzicht van de neergehaalde objecten boven de VS afgelopen week