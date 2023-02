Stankovic maakt inhaalrace van 'zijn' Inter op Napoli vrijwel onmogelijk

Hij was er bijna tien jaar in dienst, speelde ruim 200 wedstrijden voor de 'Nerazzurri' en won er in 2010 de Champions League. Maar maandagavond maakte Sampdoria-trainer Dejan Stankovic de inhaalrace van 'zijn' Internazionale op koploper Napoli vrijwel onmogelijk. In Genua hield degradatiekandidaat Sampdoria de nummer twee van de Italiaanse competitie op 0-0. Daardoor is het gat tussen Inter en Napoli nu vijftien punten.

De stand in de Serie A na speelronde 22 - NOS

Stankovic beleefde de grootste successen uit zijn spelerscarrière bij Internazionale. Als teamgenoot van Wesley Sneijder onder José Mourinho won de Serviër onder meer de Champions League, de wereldbeker en in totaal vijf landstitels. Het zal Stankovic pijn gedaan hebben, dat juist zijn club het toch al bijna onoverbrugbare gat tussen Inter en Napoli nog groter heeft gemaakt. Al had het er wat geluk voor nodig, zeker in de eerste helft. Want de kansen van Inter waren flink. Vier Nederlanders in actie In de spits bij Sampdoria rende Sam Lammers de longen uit zijn lijf. Na een half uur probeerde hij het met een fraai hakje, maar hij zat flink in de tang bij landgenoot Stefan de Vrij en diens collega's in de Inter-defensie. Lammers' werklust leverde geen goal op, maar bij zijn wissel wel een dikke knuffel van Stankovic. Waar De Vrij en later invaller Denzel Dumfries de boel dicht probeerden te houden voor Inter, deed Bram Nuytinck dat voor Sampdoria. Geen makkelijke taak tegen Lautaro Martínez, Edin Dzeko en Romelu Lukaku. Maar Nuytinck slaagde met vlag en wimpel, de drie grote namen scoorden niet.