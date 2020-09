Wit-Russische president Loekasjenko plotseling opnieuw beëdigd

President Loekasjenko van Wit-Rusland is zonder nadere aankondiging in het geheim beëdigd voor een nieuwe ambtstermijn. Normaal gesproken zou deze plechtigheid met veel vertoon zijn omgeven, maar kennelijk heeft het regime in Minsk daarvan afgezien. Nadat vanochtend een escorte door de straten van Minsk reed, gingen al geruchten over een op handen zijnde inauguratie van de dictator.

Loekasjenko stelde na de verkiezingen van 9 augustus dat hij een grote overwinning had gehaald, maar die claim is uiterst omstreden in zowel Wit-Rusland als bij de internationale gemeenschap.

De Wit-Russische oppositie beschuldigt Loekasjenko van grootscheepse fraude en er zijn herhaaldelijk grote demonstraties tegen het aanblijven van de president, die al sinds 1994 aan de macht is.

Het volk dienen

De Europese Unie en de VS dreigen met sancties tegen het land. De betogingen hebben volgens de VN geleid tot ruim 10.000 arrestaties, honderden van hen zijn gefolterd.

Bij de beëdiging van Loekasjenko in Minsk waren enkele honderden mensen aanwezig. Hij beloofde "het volk van Wit-Rusland te dienen en de rechten en vrijheden van burgers te respecteren en beschermen". "Ik kan en mag de Wit-Russen niet in de steek laten", zei hij.

Liegende overheidsdienaren

Maar vanuit de oppositie klinken kritische geluiden naar aanleiding van de geheime inauguratie. "Waar is het juichende volk? Waar zijn de vertegenwoordigers van andere landen?" vroeg een politicus zich af. "Loekasjenko is duidelijk alleen de president van de ordetroepen en een handjevol liegende overheidsdienaren."

"Wat een schijnvertoning", twitterde de Litouwse minister van Buitenlandse Zeken Linkevicius. "Vergeet die verkiezingen. Zijn aanblijven is onwettig, met alle gevolgen van dien."