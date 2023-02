Carnavalscadeautjes helpen Heracles aan welkome zege in Limburg, ADO wint weer

Bij Heracles Almelo is weer even rust in de tent. Door een 2-0 overwinning op bezoek bij MVV vergrootte de nummer twee uit de eerste divisie de voorsprong op nummer drie Almere City weer tot acht punten. En dat is een prettig idee, gezien de matige vorm waarin Heracles de laatste weken verkeerde. Heracles had slechts één van zijn voorgaande vier wedstrijden gewonnen en hoofdtrainer John Lammers maakte zich zorgen dat zijn ploeg promotie zou weggooien, terwijl het de eredivisie al kon ruiken. Niet dat het bij MVV sprankelde, maar bij de Zuid-Limburgers was het gemoed prima na een 5-1 zege op TOP Oss, afgelopen vrijdag. En met de kennis dat Heracles die dag roemloos had verloren bij de noordelijker wonende provinciegenoten van VVV (3-1), was de sfeer in stadion De Geusselt ronduit feestelijk. Cadeautjes De lokale prins carnaval, zijne hoogheid stadsprins Stefan, bij insiders beter bekend als 'Stefan d'n Ierste', zong het clublied staand tussen de spelers gepassioneerd mee. Bij winst van de inhaalwedstrijd, die eerder in januari wegens sneeuwval werd afgelast, zou MVV klimmen naar de vierde plek. Maar zo'n feest werd het niet. De lach bij prins carnaval verdween al na drie minuten spelen, toen Lars Schenk de bal slecht wegwerkte en zo aan de vrijstaande Anas Ouahin schonk. Heracles' nummer 10 strafte de fout genadeloos af (0-1). De eerste van twee carnavalscadeautjes. Heracles drukte erna met vooral de rappe back Navajo Bakboord op rechts goed door. Maar meer dan een knal van Hansson op de paal bracht het overwicht niet.

Heracles-stofzuiger Thomas Bruns ruimt op - Pro Shots

MVV deed daarna helemaal niet slecht mee. Koen Kostons kwam het dichtstbij in de eerste helft, maar de spits herinnerde de kijkers eraan dat zij naar een wedstrijd in de eerste divisie zaten te kijken, toen hij in tien seconden twee honderdprocentkansen verprutste. Niet lang na rust gaf de MVV-defensie weer een cadeautje weg, waarvan Ouahin opnieuw profiteerde. Die 0-2 was de nekslag voor MVV. De grootste kans in de tweede helft was nog voor clubtopscorer Ruben van Bommel, maar de 18-jarige zoon van Mark van Bommel, die op de tribune zat, maakte één-op-één met Heracles-goalie Michael Brouwer niet zijn tiende van het seizoen. Waar de voetbalavond in Zuid-Limburg zo vrolijk begon, werd het al met al een licht geïrriteerd duel. Met flink wat geschoffel en hier en daar wat geruzie. Twintig minuten voor het eindsignaal was de tijd rijp voor wat echt duw- en trekwerk. Scheidsrechter Bas Nijhuis, die veel toeliet, kon niet anders dan zijn eerste gele kaarten trekken van het duel.