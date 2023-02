UEFA hoofdverantwoordelijk voor chaos CL-finale: 'Opmerkelijk dat er geen doden vielen'

De UEFA draagt zelf de "primaire verantwoordelijkheid" voor de gebeurtenissen die vorig jaar bij de finale van de Champions League "bijna tot een ramp hebben geleid". Dat is de conclusie van een commissie die de voorbije periode onderzoek naar de zaak deed, in opdracht van de Europese voetbalbond.

De finale in Parijs, tussen Liverpool en Real Madrid, begon ruim een half uur later dan gepland omdat duizenden bezoekers buiten het stadion werden tegengehouden. De UEFA gaf het vermoeden van grootschalige ticketfraude als reden op, maar daarvoor bestaat geen enkel bewijs, concludeert de commissie.

Voor de poorten van het Stade de France ontstonden lange wachtrijen. Sommige supporters kwamen het stadion in door over de hekken te klimmen. De Franse politie gebruikte traangas, ook tegen voetbalfans die in de rij stonden te wachten.

Fransen moeten leren

"Het is opmerkelijk dat er geen doden zijn gevallen", valt te lezen in het rapport van de onderzoekscommissie, die uithaalt naar de leiding van de UEFA. "Managers in de top van de UEFA lieten dit gebeuren, terwijl ze de tekortkomingen van hun aanpak kenden."