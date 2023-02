'Awards' voor privacyschenders naar minister en Eurocommissaris

De 'prijzen' voor de grootste privacyschenders, de Big Brother Awards, zijn dit jaar voor minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Eurocommissaris Ylva Johansson. Dat is bekendgemaakt door burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, de initiatiefnemer van de prijs.

De juryprijs ging naar minister Bruins Slot. "Wegens het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime diensten en het afbreken van het toezicht op diezelfde diensten", aldus de jury. De AIVD valt onder haar verantwoordelijkheid.

Bruins Slot was er niet om de prijs in ontvangst te nemen. Ze zal later reageren, wanneer Bits of Freedom haar de prijs komt overhandigen.

Techbedrijven

De publieksprijs ging naar de Zweedse Eurocommissaris Johansson vanwege haar plan om techbedrijven te laten meekijken op telefoons in de EU in de strijd tegen kindermisbruik. "Het is misschien wel de grootste bedreiging voor vertrouwelijke communicatie op het internet op dit moment", zegt Bits of Freedom.

Johansson reageerde via een videoverbinding op de toekenning, en benadrukte dat ze bij haar voorstel blijft om kindermisbruik op te sporen en tegen te gaan. De bedrijven die naar kindermisbruik zoeken, moeten zich volgens haar houden aan strikte regels en voorwaarden. "We moeten onze kinderen beschermen", zei ze.

Vorig jaar gingen de prijzen naar toenmalig minister van Volksgezondheid De Jonge en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.