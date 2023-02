Oud-winnaar Wawrinka door op ABN Amro Open, routinier Gasquet verrast Carreño Busta

Het toernooi was eerder op maandag al met een verrassing van start gegaan. De taaie routinier Richard Gasquet, inmiddels de mondiale nummer 45, rekende in Ahoy af met de Spanjaard Pablo Carreño Busta (16), die als nummer zeven geplaatst was: 2-6, 7-6 (2), 6-2.

In de tweede set ging het Wawrinka een stuk makkelijker af. Hij had aan één break voldoende en kon zich eenvoudig richting de tweede ronde tennissen.

Stan Wawrinka heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van het ABN Amro Open. De Zwitser, die het toernooi in 2015 won, was te sterk voor Aleksandr Boeblik, de mondiale nummer 50 (7-6, 6-4).

De Bulgaar Grigor Dimitrov, die in 2018 de finale van Roger Federer verloor, bereikte ook de tweede ronde. Hij versloeg de Russische qualifier Aslan Karatsev met 6-1, 6-3.

Wawrinka en Gasquet treffen elkaar in de volgende ronde. De tegenstander van Dimitrov wordt dinsdag bekend. Op dit moment spelen David Goffin en Grégoire Barrère tegen elkaar.

Gasquet

De 36-jarige Gasquet leverde in zijn partij tegen Carreño Busta door een haperende eerste opslag de eerste game in. Hij leek zich te herstellen, maar gaf even later de zevende game op love weg aan de degelijke en secure Spanjaard.

In de tweede set ging het steeds beter lopen bij Gasquet. Hij kwam met een paar knappe punten van 2-4 op 5-4 en sleepte er met een geweldige tiebreak een derde set uit. Carreño Busta kwam niet onder de druk uit, vond niet langer de lijnen en liet zich in de beslissende set omverblazen.