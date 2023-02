Komende twee jaar plek voor ruim 9000 asielzoekers in provincie Groningen

In de provincie Groningen is de komende twee jaar plek voor 9197 asielzoekers. Dat hebben de gemeenten in de provincie afgesproken met staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid.

De provincie voldoet met de overeenkomst aan het aantal opvangplekken dat in een eerder vastgestelde verdeelsleutel is afgesproken. De afspraak moet volgens Van den Burg leiden tot rust en stabiliteit in de asielopvang. "De provincie Groningen geeft hiermee weer het goede voorbeeld. Ik ben ze daar heel dankbaar voor", zegt hij.

Tevreden

De Groningse burgemeester Schuiling is ook tevreden: "Met deze overeenkomst weet het Rijk wat het de komende twee jaar van ons mag verwachten. Hopelijk kunnen we de crisis daarmee achter ons laten."

Als Nederlandse gemeenten voor 1 september niet vrijwillig extra opvangplekken voor asielzoekers regelen, kan staatssecretaris Van der Burg de gemeenten daartoe dwingen. De Groningse gemeenten willen dat met deze afspraak voorkomen.

Oekraïense vluchtelingen

In de reguliere asielzoekerscentra in de provincie is ruimte voor 3550 asielzoekers, dat is inclusief de 2000 plekken in het aanmeldcentrum in Ter Apel, schrijft RTV Noord. Daarnaast is plek voor 2194 asielzoekers in noodopvanglocaties en is er ruimte voor 3033 Oekraïense vluchtelingen.

Voor minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland komen, zijn 160 plekken. Ook zijn er 260 opvangplekken voor asielzoekers die geen recht meer hebben op verblijf in Nederland, maar die nog niet zijn teruggekeerd naar het land van herkomst.

De woordvoerder van burgemeester Schuiling zegt te hopen dat andere provincies het voorbeeld van Groningen volgen: "Als alle regio's afspraken maken over het aantal asielzoekers dat ze opvangen, kunnen we een nieuwe opvangcrisis hopelijk voorkomen."