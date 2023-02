Startschot WK-campagne klinkt voor Oranje, dat vervangster voor Miedema zoekt

Over 157 dagen begint in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voetbal voor vrouwen. Dat lijkt nog ver weg, maar voor het Nederlands elftal is de voorbereiding op dat toernooi eigenlijk al begonnen.

Tijdens de eerste training van 2023 klonk maandagmiddag het figuurlijke startschot voor de campagne richting het WK. "Het lijkt lang ver weg, maar ineens komt het dichterbij", constateert Jackie Groenen.

Twee keer tegen Oostenrijk

Oranje verzamelde bij hoge uitzondering niet in Zeist, maar in Amsterdam-Noord. Dat is immers lekker dicht bij vliegveld Schiphol, waarvandaan de ploeg aan het begin van de avond voor een trainingskamp naar Malta vertrok.

In de Zuid-Europese dwergstaat wachten naast uitstekende omstandigheden - Groenen: "Het lekkere weer, daar heb ik veel zin in" - ook twee oefenwedstrijden tegen Oostenrijk.