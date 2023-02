Ruim 80.000 mensen gered in Turkije, geen duidelijke cijfers over Syrië

Ruim een week na de zware aardbevingen is in Turkije een 10-jarig meisje levend onder het puin vandaan gehaald. Ze wist ruim 183 uur te overleven in een ingestort gebouw in de zuidelijke provincie Kahramanmaras, zo melden Turkse media.

Geslaagde reddingsacties als deze worden steeds zeldzamer. De internationale reddingsoperatie in zowel Syrië als Turkije loopt ten einde, omdat de overlevingskans van slachtoffers inmiddels minimaal is. Het opgetelde dodental van de twee landen staat inmiddels op ruim 37.000.

In het Turkse rampgebied zijn minstens 80.000 mensen uit ingestorte gebouwen gehaald. Dat meldt de landelijke rampbestrijdingsautoriteit AFAD in een update over de reddingsoperatie. Vele duizenden internationale teams, waaronder tenminste een uit Nederland, dragen bij aan de enorme operatie. Turkije spreekt van ruim 200.000 reddingswerkers.

Onduidelijkheid in Syrië

De gedetailleerde Turkse statistieken zijn een groot contrast met de schaarse informatie vanuit het Syrische rampgebied. Er zijn foto's en video's van geslaagde reddingsacties, maar er is geen overzicht van het aantal geredde personen.

Een groot deel van het rampgebied in Noord-Syrië staat niet onder controle van het Syrische regime. Bewoners zoeken veelal met de hand naar overlevenden. Ook zijn er hulporganisaties als de Witte Helmen die de brokstukken doorzoeken.

Net als in Turkije zijn er in Syrië hoopgevende verhalen van geredde kinderen. Zo verkeert baby Aya, die vorige week onder het puin vandaan werd gehaald, volgens het ziekenhuis nu in goede gezondheid.

De baby is vermoedelijk geboren onder brokstukken. Het meisje zat nog met de navelstreng vast aan haar moeder, die de ramp niet heeft overleefd: