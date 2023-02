Maat is vol voor CDU: Duitse christendemocraten gaan omstreden Maassen royeren

Het bestuur van de Duitse oppositiepartij CDU wil partijlid Hans-Georg Maassen royeren. Maassen was tot 2018 het hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, maar werd uit die functie ontheven toen hij racistisch gemotiveerd geweld in Chemnitz leek te ontkennen.

De directe aanleiding voor de royeringsprocedure is zijn benoeming tot voorzitter van de 'Werteunion', een rechts-conservatieve afsplitsing van de christendemocratische partij. De CDU erkent deze groep niet.

Maassen kwam de afgelopen jaren veelvuldig in opspraak vanwege zijn extreemrechtse ideeën en is daarmee al langer een doorn in het oog van de CDU. Met zijn opmerkingen over Chemnitz werd hij ook een boegbeeld voor een extreemrechtse minderheid binnen de partij. Vorige maand tweette hij nog over "eliminerend racisme tegen blanken" en sprak hij in een interview over een rassenleer "die blanken als inferieur ras beschouwt".

Het partijbestuur van de CDU heeft er nu genoeg van: Maassen moet vertrekken. Volgens het presidium schendt hij met zijn uitspraken de grondbeginselen van de partij en is er daarom geen plaats meer voor hem binnen de CDU.