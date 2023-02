Dode bij ongeluk met hoogwerker in zeeschip Capelle aan den IJssel

Bij onderhoudswerkzaamheden aan een zeeschip langs de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel is een dode en een gewonde gevallen.

Twee mannen reden met een hoogwerker door het ruim in het schip toen het werktuig kantelde. De mannen vielen zo'n tien meter naar beneden, schrijft RTV Rijnmond.

Een hoogtereddingsteam van de brandweer heeft de mannen uit het ruim gehaald. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt.