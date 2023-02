Teleurstelling om verdwijnen kinderhartchirurgie uit Utrecht en Leiden

"Het betekent dat kinderen die heel ziek zijn en in Utrecht worden behandeld, weer naar een andere locatie moeten voor hun hartingrepen", zegt Wouter Kollen, kinderoncoloog in Utrecht.

Vooral in Utrecht komt het besluit hard aan. Tot voor kort had het ziekenhuis de indruk dat het centrum daar open kon blijven, want Kuipers' voorganger Hugo de Jonge stuurde aan op sluiting van de centra in Leiden en Groningen.

Het ziekenhuis in Leiden zegt in een korte reactie onaangenaam verrast te zijn. "We staan hier uiteraard niet achter. We richten ons nu eerst op onze medewerkers en patiënten." Het LUMC zegt later uitgebreid te reageren.

Minister Kuipers maakte vandaag bekend dat er na een overgangsperiode van enkele jaren twee specialistische centra openblijven in plaats van vier. De afdelingen in Utrecht en Leiden sluiten en die in Groningen en Rotterdam blijven open. Een van de belangrijkste argumenten is dat er in de overgebleven centra dan genoeg kinderen worden geopereerd om de kwaliteit van de zorg op peil te houden.

Bij de academische ziekenhuizen in Utrecht en Leiden klinkt grote teleurstelling over het verlies van de afdelingen voor specialistische kinderhartchirurgie. "Het is onbegrijpelijk dat het belang van instellingen boven dat van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten gaat", laat het UMC Utrecht weten.

Zorg in noorden en oosten

Maar in Rotterdam en Groningen is juist blijdschap over het besluit van de minister. Met name in Groningen zijn ze opgelucht. Eerder leek het ziekenhuis zijn kinderhartcentrum nog te verliezen en dat leidde tot ophef in de regio.

Kwetsbare patiënten zouden naar de Randstad moeten worden vervoerd voor een zware ingreep. Dat speelde mee in Kuipers' besluit om de afdeling in Groningen open te houden.

"Het is een lang traject geweest dat een mooi einde lijkt te krijgen", zegt Eduard Verhagen, hoofd kindergeneeskunde van het UMCG. "Doordat we zeker weten dat onze topteams blijven, kunnen we met een gerust hart zeggen dat mensen in de regio op goede zorg kunnen rekenen", zegt hij. Tegelijkertijd voelt Verhagen de pijn van collega's in Leiden en Utrecht.

Erasmus MC

Het Erasmus MC in Rotterdam vindt het goed dat er duidelijkheid is voor patiënten, ouders en behandelaars, maar beseft ook dat het besluit zwaar valt in de ziekenhuizen die slecht nieuws hebben gekregen. Het ziekenhuis wil er "alles aan doen om de samenwerking met alle betrokken partijen te intensiveren".

Minister Kuipers legt uit waarom hij voor Rotterdam en Groningen kiest: