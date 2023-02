Duitse choreograaf geschorst na aanval met hondenpoep op recensent

De choreograaf van de Staatsopera in de Duitse stad Hannover, Marco Goecke, is geschorst omdat hij een critica heeft besmeurd met hondenpoep. De aanval zou een reactie zijn geweest op een negatieve recensie die de journaliste schreef over een voorstelling van Goecke in theater Amare in Den Haag.

Zaterdagavond, in de pauze van de première van Goecke's voorstelling Geloof - Hoop - Liefde in Hannover, zou de choreograaf theaterrecensent Wiebe Hüster bij zich hebben geroepen. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarvoor Hüster schrijft, vroeg Goecke de journaliste op dreigende wijze wat ze op zijn première deed.

Die dag stond er een recensie van Hüster in de krant over Goeckes voorstelling In the Dutch Mountains, opgevoerd door het Nederlands Dans Theater. Ze noemde het ballet saai en onsamenhangend. "Bezoekers worden tijdens het kijken afwisselend gek en gaan dood van verveling", oordeelde de criticus.

Voor de choreograaf was deze kritiek kennelijk moeilijk te verteren. Bij de confrontatie in de overvolle foyer in Hannover zou hij de journaliste ervan hebben beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het opzeggen van abonnementen door bezoekers. Vervolgens haalde hij een zak met poep tevoorschijn en sloeg Hüster hiermee in het gezicht.

Vernederende daad

De Staatsopera in Hannover meldt dat de choreograaf is geschorst en biedt excuses aan voor het incident. In een verklaring op de website schrijft het theater dat de persoonlijke integriteit van Hüster is aangetast. Bovendien heeft de choreograaf enorme schade toegebracht aan de Staatsopera en het Staatsballet, aldus het theater.

Hüster heeft aangifte gedaan bij de politie en er is een onderzoek gestart. De Frankfurter Allgemeine Zeitung zegt de "vernederende daad" te beschouwen als een poging om de vrije, kritische kijk op kunst van journalisten in te perken. "Goeckes grensoverschrijding legt de verstoorde relatie bloot tussen kunstenaar en kritiek."