PVV probeert het nog een keer: huurhuizen eerst naar Nederlanders

Sociale huurwoningen moeten bij voorrang worden toegewezen aan mensen met de Nederlandse nationaliteit. Dat is de kern van een initiatiefwetsvoorstel dat de PVV vandaag heeft ingediend. Volgens de grootste oppositiepartij worden Nederlanders gediscrimineerd op de woningmarkt, omdat statushouders vaak voorrang krijgen bij het toewijzen van huurhuizen.

Het is niet voor het eerst dat de PVV probeert iets te veranderen aan de manier waarop schaarse huurwoningen worden verdeeld. In 2021 diende de partij een voorstel in dat minder ver ging dan het huidige: gemeenten zouden geen voorrang meer mogen verlenen aan asielzoekers met een verblijfstatus.

Dat voorstel werd in juni vorig jaar door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. Toch komt de PVV nu opnieuw met een plan: dit keer juist om Nederlanders voorrang te geven.

21 jaar op wachtlijst

Er is een structureel tekort van zo'n 300.000 woningen in Nederland. PVV-leider Wilders zegt een voorbeeld te kennen van mensen die al 21 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Ook zijn er volgens hem mensen die getrouwd zijn en kinderen hebben die noodgedwongen jarenlang bij hun ouders of schoonouders inwonen.

"Pure discriminatie", stelt Wilders. "Nederlanders vissen altijd achter het net." Om die veronderstelde discriminatie te beëindigen stelt hij nu voor juist statushouders te gaan discrimineren. Zolang zij niet de Nederlandse nationaliteit hebben, hebben ze geen recht op een huurhuis, vindt de PVV.