'Van jonge jongen tot man': Tsitsipas voor zevende keer op ABN Amro Open

De inmiddels 24-jarige Griek denkt met genoegen terug aan zijn debuut op het Nederlandse ATP-toernooi. "Ik mocht hier tegen Tsonga spelen, die het toernooi uiteindelijk won. Dat was een heel mooie eerste ervaring. Nu zijn we zeven jaar verder en ben ik als eerste geplaatst."

"Je hebt periodes in het jaar dat je niet zo'n zin hebt om te spelen, dat je lichaam heel gespannen is", laat de verliezend finalist van de Australian Open weten. "Je hebt last van spanning, omdat je zoveel wedstrijden moet spelen in een jaar. Maar nu sta ik met plezier op de baan."

Geïnspireerd door jongere generatie

Tsitsipas legt uit dat hij opkijkt naar de jongere tennissers die in opkomst zijn. "Zij inspireren me om zoals zij te worden en de passie terug te vinden die ik in me heb. Daar ben ik dankbaar voor."

In de eerste ronde van het ABN Amro Open treft Tsitsipas de Fin Emil Ruusuvuori, de nummer 52 van de wereld. Als het aan de Griek ligt, wordt zondag zijn foto toegevoegd aan het scherm met toernooiwinnaars. "Dat zou een mooi gezicht zijn."