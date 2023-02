Ooit scoorde hij tegen Barcelona, nu moet Hoesen FC Emmen in eredivisie houden

In de strijd tegen degradatie heeft FC Emmen met Danny Hoesen een nieuwe spits aangetrokken. Doordat de 32-jarige Hoesen transfervrij is, kan hij na het verstrijken van de transferdeadline nog bij een nieuwe club tekenen.

Hoesen tekent een contract tot het einde van het seizoen in Drenthe. FC Emmen staat momenteel op de zestiende plaats in de eredivisie.

Op jonge leeftijd gold Hoesen als een groot talent, maar die belofte heeft hij nooit helemaal kunnen inlossen. Als zeventienjarige verruilde hij Fortuna Sittard voor het Engelse Fulham.

Goal tegen Barcelona

Enkele jaren later kwam de snelle aanvaller bij Ajax terecht. Zijn hoogtepunt in Amsterdam was zijn doelpunt in de Champions League tegen FC Barcelona, bij een 2-1 zege van Ajax.

Het was een spaarzaam hoogtepunt. In 32 competitieduels maakte Hoesen slechts zeven treffers in Amsterdam. Via FC Groningen belandde hij in de Amerikaanse MLS, waar hij voor San Jose Earthquakes en Austin FC speelde. Bij die laatste club liep in januari zijn contract af.

Emmen hoopt dat Hoesen met zijn ervaring van waarde kan zijn. "We waren nog op zoek naar meer mogelijkheden voorin, mede door de vele blessures. Danny was transfervrij nu de competitie in Amerika is afgelopen. Hij is een snelle en beweeglijke aanvaller die bovendien met zijn ervaring belangrijk kan zijn voor onze ploeg", zegt Emmen-voorzitter Ronald Lubbers.