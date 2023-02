Nederlandse vriendin van terreurverdachte Miss België-verkiezing vrijgelaten

De Nederlandse vrouw die werd gearresteerd voorafgaand aan de Miss België-verkiezing afgelopen weekend, is vrijgelaten, meldt het federale parket van België. Ze werd samen met Peter C. opgepakt, die ervan wordt verdacht een terroristische moord te willen plegen.

De vrouw wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de terreurplannen die de man zou hebben beraamd. C. komt later deze week wel voor de rechter. De vrouw zou een vriendin van hem zijn.

De Nederlandse zat samen met de 46-jarige C. in een auto toen die zaterdagavond, net voor de start van de missverkiezing, werd opgepakt. C. had kaartjes voor hen tweeën gekocht voor de schoonheidswedstrijd in pretpark Plopsaland in badplaats De Panne.

Wapens gevonden

De man, die uit het Vlaamse Lommel komt, had een geladen pistool bij zich. In de huurauto werd nog een wapen gevonden, samen met een kogelwerend vest. In zijn woning werden nog meer wapens gevonden, hij zou een wapenvergunning hebben gehad.

De verdachte was niet bekend bij de politie of de veiligheidsdiensten en er is nog niks duidelijk over een motief. Volgens bronnen van de Vlaamse omroep VRT zou de man kampen met mentale problemen.