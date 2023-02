Vanavond op tv: Arbeidsomstandigheden Schiphol • Medische data verstrekken mag binnen AVG • Britten staken massaal • Repressie in Turkije

Arbeidsomstandigheden op Schiphol Het sjouwen met bagage op Schiphol is veel zwaarder dan is toegestaan. Dat ontdekten Nieuwsuur en de NOS een halfjaar geleden. Sindsdien zijn leidinggevenden vertrokken en lopen er volgens de luchthaven pilots om de zwaarte van het werk te verminderen. Maar wat is er concreet veranderd? En gaat dat wel snel genoeg? In de studio is Allard van der Beek te gast, hij is hoogleraar arbeid en gezondheidszorg bij het UMC Amsterdam.

Privacywaakhond kritisch op late verstrekking vaccinatiedata Een groep onafhankelijke wetenschappers die een vervolgonderzoek uitvoert naar oversterfte, had al veel eerder geanonimiseerde vaccinatiedata kunnen krijgen. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De onderzoekers vroegen ongeveer een halfjaar geleden al om de data. De AP ziet geen reden waarom de Europese privacywet AVG het verstrekken van vaccinatiegegevens van het RIVM voor oversterfte-onderzoek niet zou kunnen. Ze is verbaasd dat de wetgever dit niet eerder duidelijk heeft gemaakt.

Repressie in Turkije Turkije moet alle zeilen bijzetten om de slachtoffers van de aardbeving van vorige week te helpen. Dat gaat niet altijd goed en daarom is er kritiek te horen op de machthebbers in Turkije. Maar die kritiek wordt niet getolereerd, zeggen tegenstanders van de Turkse regering. Zo worden sociale media aan banden gelegd en zijn er zelfs aanhoudingen van mensen die zich negatief uitgelaten zouden hebben over de overheid.