Suárez fraudeert bij Italiaanse taaltoets: 'Het is bijna lachwekkend, toch?'

Zijn rol bij FC Barcelona is uitgespeeld en dus doet Luis Suárez er alles aan om een transfer naar een andere club te maken. Juventus leek de volgende bestemming te worden voor de Uruguayaan, maar dan moest hij nog wel even een Italiaans paspoort zien te versieren aangezien Italiaanse clubs maar twee spelers van buiten de EU onder contract mogen hebben en Juventus al aan dat quotum zit (de Braziliaan Arthur Melo en de Amerikaan Weston McKennie).

Suárez kwam in aanmerking voor een Italiaans paspoort omdat zijn vrouw Italiaanse voorouders heeft. Het laatste obstakel was een verplichte taaltest: een zogeheten B1-test, waarmee een zeer basale kennis van het Italiaans wordt getoetst. Voor die test slaagde Suárez vervolgens met vlag en wimpel (nul fouten), maar juist dat wekte argwaan. Onderzoek toonde daarop aan dat er is geknoeid met het examen.

Bij een inval op de Universiteit van Perugia door de Italiaanse politie in verband met een andere zaak werden ook documenten gevonden die de fraude rond Suárez' examen aan het licht brachten. De voetballer bleek de vragen en antwoorden vooraf te hebben gekregen en de uitslag van de test was al bekend voordat de test was afgenomen. Suárez bleek het Italiaans bij lange na niet zo goed te beheersen als de uitslag deed vermoeden.

Politie geeft telefoongesprekken vrij

Omdat het examen slechts enkele minuten in beslag nam, waar normaal gesproken tweeënhalf uur wordt uitgetrokken voor de toets, besloot de politie nader onderzoek te doen. Daarbij werden onder andere telefoongesprekken onderschept die de docent en de examinator van Suárez voorafgaand aan het examen hebben gevoerd. Italiaanse media citeren uit die vrijgegeven telefoontaps.

"Hij had vandaag zijn laatste les, maar bereid je voor: hij spreekt geen woord Italiaans", zegt de docent. "Oh God", is de reactie van de examinator. "Welk niveau zou hij moeten halen?" Waarop de docent zegt: "Niet zou moeten, hij móet het halen. We kunnen een jaarsalaris van 10 miljoen euro niet laten klappen op een B1-test."

Hij kan geen werkwoord vervoegen

Ook op een later moment in het gesprek laten de docent en de examinator zich schamper uit over Suárez' taalkennis. Zo zou hij niet eens in staat zijn werkwoorden te vervoegen. Eén van de twee sprekers zegt daarop: "Hij gebruikt alleen het infinitief (hele werkwoord, red.). Het is bijna lachwekkend, toch?"

Nu de fraude aan het licht is gekomen, lijkt een transfer van Suárez naar Italië van de baan. Atlético Madrid zou inmiddels de beste papieren hebben om hem te contracteren.