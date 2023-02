Politie arresteert voetballer Ihattaren en doorzoekt zijn woning in Vleuten

Mohamed Ihattaren is zondag aangehouden in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. Vanochtend rond 11.30 uur is zijn huis in Vleuten doorzocht. Dat melden bronnen aan de NOS.

De politie bevestigt alleen dat zondag een 21-jarige man uit Utrecht is aangehouden en dat zijn huis vanochtend is doorzocht.

De oud-speler van PSV en Ajax, die gisteren jarig was, wordt vandaag verhoord en zit nog vast. Het incident houdt geen verband met zijn eerdere aanhouding vanwege een bedreiging (in november).

De verwachting is dat de recente ontwikkelingen zijn profbestaan bij Juventus de komende periode zullen bemoeilijken.

Van topvoetbal afgedreven

Ihattaren brak op jonge leeftijd door bij PSV, waar hij grote indruk maakte met zijn technische en creatieve spel. In die periode schopte hij het tot de voorselectie van het Nederlands elftal. Na problemen met trainer Roger Schmidt vertrok Ihattaren naar het Italiaanse Juventus, dat hem verhuurde aan Sampdoria.

Ihattaren belandde in Italië op een zijspoor en werd door Juventus verhuurd aan Ajax. Hij speelde daar afgelopen zomer een prima voorbereiding, maar vervolgens verdween de middenvelder van de trainingen.