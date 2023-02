Amerikanen zien nu van alles vliegen, en dat is geen toeval

In drie dagen hebben de Verenigde Staten evenzoveel vliegende objecten uit de lucht geschoten. Vrijdag boven Alaska , zaterdag in Canadees luchtruim en gisteren boven het Huronmeer . Sinds het neerhalen van de vermoedelijke spionageballon uit China anderhalve week geleden lijkt er een ware invasie gaande van ongeïdentificeerde vliegende objecten, beter bekend als ufo's. Wat is er aan de hand?

Vooropgesteld: het is niet per se zo dat er daadwerkelijk meer verdachte objecten boven Noord-Amerika vliegen dan voorheen. Het kan ook zijn dat het Witte Huis en het Pentagon sinds het ontdekken van de Chinese ballon nu eerder kenbaar maken dat ze iets verdachts uit de lucht hebben geschoten. Maar Amerikaanse functionarissen die The New York Times sprak, speculeren dat China of een ander land met de objecten wil testen of de VS sinds de eerste ballon een beetje oplet.

Wel is namelijk bekend dat de Amerikanen hun radarinstallaties gevoeliger hebben afgesteld. Daardoor komen er opeens verdachte objecten in beeld die voorheen niet werden opgemerkt. "We houden ons luchtruim op bepaalde hoogtes beter in de gaten, ook door een bijgestelde radar, wat deze toename in elk geval deels verklaart", zei een adviseur van de minister van Defensie vannacht.

De belangrijkste Amerikaanse militair die waakt over het luchtruim, generaal VanHerck, verduidelijkte dat de radar is aangepast zodat die langzamere objecten kan volgen. "Daarom zien we deze dingen nu wel." Bovendien, erkende de generaal tegen journalisten, is er nu een verhoogde waakzaamheid en let iedereen dus beter op.

Sluit buitenaardse afkomst niet uit

Toch zijn de drie meest recent ontdekte objecten nog omgeven door vragen. VanHerck zei dat het leger nog niet heeft kunnen achterhalen om wat voor objecten het ging, hoe ze in de lucht bleven noch waar ze vandaan kwamen. "We noemen ze niet voor niets objecten en geen ballonnen", zei de baas van NORAD, de militaire organisatie die gaat over de veiligheid van het Amerikaanse en Canadese luchtruim. Hij wilde zelfs niet uitsluiten dat ze buitenaards zijn. "Dat mogen de inlichtingendiensten uitvogelen."

Volgens de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, gaan de Amerikaanse veiligheidsdiensten er bij de eerste twee van uit dat het waarschijnlijk ballonnen waren, zei hij gisteren op tv. Ze waren in elk geval een stuk kleiner dan de eerste ballon waarover begin deze maand een rel ontstond. Die was met een omvang van 60 meter vanaf de grond met het blote oog te zien.

Het Witte Huis wil alleen kwijt dat de eerste twee objecten die dit weekend werden neergehaald "in de verste verte" niet leken op die allereerste ballon. "We kunnen pas iets meer erover zeggen als we de brokstukken hebben geborgen", zei een woordvoerder. Volgens senator Schumer proberen de Amerikanen die resten zo snel mogelijk te vinden.

Over de afkomst van de nieuwe objecten is tot dusver niets bekendgemaakt. Ook Peking houdt zich op de vlakte. Waar de Chinezen bij de allereerste ballon vrij snel erkenden dat die van hen kwam (maar die wel een weerballon noemden), zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag dat het geen informatie heeft over de laatste drie objecten.