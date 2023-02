Podcast De Dag: hoe gaat het verder met Erdogan na de aardbevingen?

De Turkse president Erdogan was op weg naar opnieuw een klinkende verkiezingsoverwinning bij de presidentsverkiezingen in mei. Maar door de aardbeving wordt ook het politieke speelveld in Turkije opgeschud.

De kritiek op Erdogan groeit met de dag, ook onder zijn eigen aanhangers. Tegelijk spelen er in het aardbevingsgebied - een achtergesteld oppositiegebied waar veel Koerden wonen, en waar aan de Syrische kant van de grens ook nog oorlog woedt - allerlei geopolitieke belangen. Zaken waar de Russische president Poetin zich ook nog eens actief mee bemoeit.

In deze podcast schetst Turkijedeskundige Nienke van Heukelingen van Instituut Clingendael de politieke context van de aardbevingsramp. Erdogan wordt misschien wel meer dan ooit op de proef gesteld. Zodanig dat de vraag rijst: hoe gaat het verder met Erdogan na deze ramp?

