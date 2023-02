Na afmelding Coric krijgt Van de Zandschulp nieuwe tegenstander in Rotterdam

Botic van de Zandschulp krijgt een andere tegenstander in de eerste ronde van het ABN Amro Open. Borna Coric heeft zich maandag met een beenblessure teruggetrokken, zijn plaats wordt ingenomen door Quentin Halys.

De Fransman is als 'lucky loser' toegelaten tot het hoofdtoernooi. Zijn partij tegen Van de Zandschulp staat voor dinsdagochtend om 10.00 uur op het programma.

Met de Kroaat Coric zou Van de Zandschulp de nummer 21 van de wereldranglijst treffen op het ATP-toernooi van Rotterdam. Halys staat op de 62 plaats stukken lager.

Vier Nederlanders

Van de Zandschulp is de nummer 35 van de wereld. Hij is een van de vier Nederlanders die meedoen in Rotterdam. Dat is het hoogste aantal sinds 2012.

Tallon Griekspoor speelt tegen de Zweedse qualifier Mikael Ymer. Tim van Rijthoven neemt het op tegen de Amerikaan Maxime Cressy en Gijs Brouwer treft in de eerste ronde Marc-Andrea Hüsler uit Zwitserland. Al die partijen staan dinsdag op het programma. Het toernooi in Ahoy begint vandaag.