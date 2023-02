Privacywaakhond kritisch op late verstrekking vaccinatiedata oversterfte

Een groep onafhankelijke wetenschappers die een vervolgonderzoek uitvoert naar oversterfte, had al veel eerder geanonimiseerde vaccinatiedata kunnen krijgen. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De onderzoekers vroegen ongeveer een halfjaar geleden al om de data.

De AP ziet geen reden waarom de Europese privacywet AVG het verstrekken van vaccinatiegegevens van het RIVM voor oversterfte-onderzoek niet zou kunnen. Ze is verbaasd dat de wetgever dit niet eerder duidelijk heeft gemaakt.

Zowel het verstrekken van de data aan het CBS als het rechtstreeks verstrekken van de data aan de onderzoekers was mogelijk geweest, voor dat laatste was een aanpassing van de wet nodig. Het ministerie gaat kijken of die aanpassing er kan komen, om dit soort onderzoeken in de toekomst mogelijk te maken.

'Niet ingewikkeld'

Lang werd volgens de onderzoekers door het RIVM geclaimd dat de privacywet zulk onderzoek in de weg stond. Voorzitter Aleid Wolfsen van de privacywaakhond noemt dit tegen Nieuwsuur een fabel. Hij zegt dat er in de AVG expliciet staat benoemd dat dit via aanvullende wetgeving kan. Hij voegt daaraan toe dat dit "niet heel ingewikkeld is".

De AP heeft dit eerder al "bij herhaling" onder de aandacht gebracht bij het ministerie, zegt Wolfsen.

Als het RIVM om ruimere toestemming had gevraagd bij mensen die zich lieten vaccineren, was een kwalitatief onderzoek ook sneller mogelijk geweest. Nu was de vraag of het RIVM de gegevens van gevaccineerden anoniem mocht gebruiken voor onderzoek. Door deze vraag breder te formuleren had vertraging voorkomen kunnen worden.

Motie Omtzigt

Er vindt getouwtrek plaats om de gegevens sinds er onderzoek wordt gedaan naar oversterfte in Nederland. Na een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt onderzochten het RIVM en het CBS deze niet-verwachte overlijdens. Het overgrote deel van de oversterfte kon worden verklaard door coronadoden, maar ruim 3000 overlijdens in 2021 bleven onverklaard.

Elf teams van academische onderzoekers doen nu onderzoek naar mogelijke andere oorzaken, zoals overbelasting van de zorg, uitgestelde behandelingen, onopgemerkte covid-doden én late terminale gevolgen van eerdere milde covid.

Zo blijkt uit onderzoek dat ex-coronapatiënten een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten en beroertes. Ook wordt bekeken welke wijken in steden meer oversterfte hadden dan andere.

Ook in 2022 was er sprake van oversterfte, maar in de laatste weken van januari 2023 niet meer: