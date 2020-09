President Xi: China wil in 2060 klimaatneutraal zijn

China, het meest vervuilende land op aarde, streeft ernaar om voor 2060 klimaatneutraal te zijn. Dat heeft de Chinese president en partijleider Xi Jinping gezegd in een videoboodschap bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Xi zei niet wat zijn land concreet gaat doen om het doel voor 2060 te halen, maar sprak van "krachtige maatregelen". De Chinese president riep alle landen op om in de nasleep van de coronapandemie te werken aan een "groen herstel" van de wereldeconomie.

Het Aziatische land is verantwoordelijk voor ruim een kwart van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide, onder meer door de vele kolencentrales. De uitstoot is daarmee twee keer zo groot als die van de VS en drie keer groter dan die van de Europese Unie.

Innovatieve economie

In het Klimaatakkoord van Parijs had China alleen beloofd dat de uitstoot zou pieken "rond 2030". Veel analisten hadden al voorspeld dat dat doel zou worden gehaald, maar China noemt nu voor het eerst een concreet jaartal noemt voor klimaatneutraliteit. De Europese Unie drong er onlangs bij China op aan om de doelstelling in 2050 en uiterlijk in 2060 te halen.

Het voornemen wordt gezien als belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering, maar Xi maakte afgelopen jaren al geen geheim van zijn ambities om het land te hervormen naar een innovatieve economie.

Veel kolencentrales

Ondanks de enorme uitstoot is China serieus bezig met de aanpak van het klimaatprobleem, zegt NOS-klimaatredacteur Heleen Ekker. "Dat zag je bijvoorbeeld al op de klimaattop in Kopenhagen, die in 2009 werd gehouden, nog voor Parijs. Toen was het juist de Chinese premier Wen Jiabao die met president Obama een van de belangrijkste spelers was. En ook in Parijs in 2015 was de positieve opstelling van China samen met de VS doorslaggevend."

"Omdat de Chinezen met zo veel zijn en onze spullen produceren is de uitstoot de afgelopen decennia sky high gegaan. De zorgen over de Chinese uitstoot zijn terecht, onder meer omdat ze zo veel kolencentrales hebben. Maar het is absoluut niet zo dat China er niets aan doet, ook omdat ze zelf ook de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden."

Voortrekkersrol voor China

De toespraak van Xi kwam kort na die van de Amerikaanse president Trump, die van de gelegenheid gebruikmaakte om het klimaatakkoord van Parijs opnieuw te bekritiseren. Hij sprak van een eenzijdige deal en beschuldigde China van "ongeremde vervuiling".

Doordat de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken uit het Parijse akkoord, hoopt de Europese Unie met China een voortrekkersrol te kunnen spelen bij het halen van de klimaatdoelstellingen.

EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans reageerde op Twitter positief op de aankondiging van Xi.