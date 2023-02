Inbraak bij Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden

In Leeuwarden is vannacht ingebroken bij Keramiekmuseum Princessehof. Meerdere museumstukken zijn meegenomen, meldt de politie. Hoeveel mensen betrokken waren bij de inbraak aan de Grote Kerkstraat kan de politie nog niet zeggen. Ook willen ze nog niet zeggen wat er allemaal is gestolen, schrijft Omrop Fryslân.

Een deel van de vermoedelijke buit werd vanochtend gevonden in de Doelestraat, vlak bij het museum.

De politie roept mensen op om zich te melden als ze iets hebben gezien of iets op camera hebben vastgelegd.