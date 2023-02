Reddingsoperatie Turkije en Syrië loopt ten einde, jong meisje gered

Ook in Gaziantep en in de regio rond Antakya werden afgelopen dag nog enkele mensen levend onder het puin gehaald.

Toch zijn er vandaag nog meerdere mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In de Turkse provincie Adiyaman is een jong meisje gered dat 178 uur vastzat. Reddingswerkers zouden ook dicht bij de redding van haar oudere zus zijn. In de provincie Hatay werd een vrouw door lokale brandweermannen en mijnwerkers gered. Zij lag 175 uur onder het puin.

De reddingsoperatie na de aardbeving in Turkije en Syrië loopt ten einde. Dat heeft de Verenigde Naties gezegd. De kans op het vinden van overlevenden onder het puin is nihil. Het bergen van lichamen gaat wel verder.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch .

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR had gisteren zijn laatste werkdag. Vandaag vertrekt het team uit het rampgebied. USAR heeft de afgelopen week twaalf mensen kunnen redden. Teamleider Job Kramer zei gisteren dat dat aantal boven verwachting is. "We hebben nog nooit zo veel mensen gered bij een aardbeving." Ook het Duitse team heeft de werkzaamheden gestaakt.

Het dodental van de aardbeving is inmiddels de 36.000 gepasseerd. Volgens de laatste cijfers komen 31.643 daarvan uit Turkije.

Overschakelen naar hulp bieden

VN-functionaris Martin Griffiths, die verantwoordelijk is voor de hulp in het getroffen gebied, benadrukt dat er nu overgeschakeld moet worden op het bieden van onderdak, voedsel, scholing en psychosociale zorg. Hij liet ook weten dat hulpgoederen het door rebellen bezette gebied in Syrië hebben bereikt. Het zou gaan om zo'n twintig vrachtwagens. Eerder riep de Amerikaanse regering alle partijen in Syrië op om onmiddellijk humanitaire toegang te verlenen tot mensen in nood.

Griffiths zelf bezocht het zwaar getroffen Aleppo. "Wat hier opvalt is dat deze mensen al jarenlang zoveel verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, maar deze aardbeving voor velen het ergste is van allemaal." Daarnaast benadrukte de VN-functionaris dat de bevolking in Noordwest-Syrië zich terecht in de steek gelaten voelt.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, sprak telefonisch met de Turkse president Erdogan en heeft extra steun toegezegd. De EU zal onder meer extra opvangcapaciteit, waaronder tenten, naar het getroffen gebied sturen.

Nieuwsuur reisde afgelopen week mee met het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR en zag van dichtbij hoe de reddingsoperatie eruit zag: