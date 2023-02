'Schreuder niet langer in race voor trainersklus bij Premier League-club Leeds'

Alfred Schreuder leek kort na zijn ontslag als trainer van Ajax goede kans te maken op een mooie klus in de Premier League. Volgens meerdere Engelse bronnen, waaronder de BBC, was hij in gesprek met Leeds United, waar hij de ontslagen Jesse Marsch op zou kunnen volgen. Maar maandagmiddag klonken plots andere geluiden.

Volgens The Athletic komt Schreuder niet meer voor in de plannen van Leeds. Schreuder zou zondag nadat hij op de tribune had gezeten op Elland Road bij de 2-0 nederlaag van Leeds tegen Manchester United, gesprekken hebben gevoerd met de Engelse club. Maar inmiddels zou de Nederlander teruggevlogen zijn naar huis.

Leeds staat zeventiende in de Premier League en kampt met flinke degradatiezorgen. Een terugkeer naar de Championship zou voor de Noord-Engelse volksclub een sportieve ramp zijn, na de fraaie opmars van de laatste jaren.

Schreuder zou oriënterende gesprekken hebben gevoerd met Leeds, dat eerder deze maand tevergeefs probeerde om Feyenoord-trainer Arne Slot tot een overstap te verleiden. Ook een aantal andere kandidaten haakten af.

Zwaar half jaar in Amsterdam

Bij Ajax kende Schreuder een teleurstellende periode. Als opvolger van Erik ten Hag begon de Barnevelder nog sterk aan het seizoen, met onder meer een fraaie zege op Rangers in de Champions League (4-0).

Maar snel daarna raakte zijn ploeg in een negatieve spiraal. Voor het WK in Qatar stond zijn positie al onder druk, maar Ajax besloot het na de winterse break nog even aan te zien. Na een reeks van zeven wedstrijden zonder zege volgde toch zijn ontslag, meteen na een gelijkspel tegen FC Volendam (1-1).