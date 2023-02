'MVP' Mahomes bijt in Super Bowl door pijn heen: 'Gezondheid komt na seizoen wel'

"Dit is de Super Bowl. Je kunt je zorgen maken om je gezondheid in de seizoenspauze", zei Patrick Mahomes nadat hij de prijs voor MVP (meest waardevolle speler) van de NFL-finale in ontvangst nam. In die eindstrijd toonde de quarterback zich van zijn meest strijdvaardige kant. Aan het einde van de eerste helft verliet hij strompelend het veld. Een oude enkelblessure speelde na een stevige tackle opnieuw op. Kansas City Chiefs, de ploeg van Mahomes, stond op dat moment tien punten achter tegen Philadelphia Eagles (14-24). Maar Mahomes keerde na de halftime show van Rihanna terug op het veld en leidde zijn ploeg naar een spectaculaire 38-35 overwinning.

Afbeelding ter illustratie - AFP

Tijdens de rust liet Mahomes zijn enkel tapen, maar hij nam naar eigen zeggen geen pijnstillers. In de kleedkamer motiveerde hij zijn teamgenoten om in de tweede helft nog een keer alles te geven. "Ik heb tot het einde gevochten en we waren in staat om te winnen", blikte Mahomes koel terug. Escape artist Mahomes is niet de fysiek meest imposante quarterback van de NFL, maar moet het vooral van zijn wendbaarheid hebben. Vanwege zijn talent om tackles te ontwijken, wordt hij vaak "magician" en "escape artist" genoemd. Maar in de Super Bowl was er door zijn enkelblessure geen plaats voor frivoliteiten en werd er doorzettingsvermogen gevraagd. In het laatste kwart gooide Mahomes beslissende passes voor twee touchdowns en leidde hij in de slotseconden het beslissende velddoelpunt van Harrison Butker in. "Hij is niet voor niets de MVP, hè?", zei Chiefs-coach Andu Reid. "MVP. Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Hij heeft het vanavond weer laten zien." Blij als een kind De 27-jarige Mahomes won de Super Bowl voor de tweede keer. In 2019 won hij zijn eerste Super Bowl en een jaar later verloor Mahomes de finale.

Mahomes trekt een pijnlijk gezicht nadat hij zijn enkel opnieuw bezeerd heeft - AFP

"De eerste keer was ik zo blij als een kind", blikte hij terug. "Maar daarna kreeg ik met tegenslagen te maken. Verloren finales, blessures. Nu heb ik ervaren hoe het is om keihard te werken voor deze prijs. Elke dag opnieuw probeer je jezelf te verbeteren, daardoor waardeer ik het nu veel meer om de Super Bowl te winnen." Na het afscheid van zevenvoudig Super Bowl-winnaar Tom Brady eerder deze maand, is Mahomes de enige nog actieve quarterback die de Super Bowl meerdere malen wist te winnen. "Maar ik wil zeker niet van een nieuwe dynastie spreken", lachte hij een vraag van journalisten weg. "Want we zijn nog lang niet klaar." Mahomes is sowieso geen man van grote woorden. Liever laat hij zijn statistieken en zijn talent spreken. "Hij heeft de beste NFL-spelers uit de geschiedenis allemaal goed bekeken en streeft ernaar om zelf de grootste te worden", zei coach Reid. "Dat is zijn doel en met die gedachte beleeft hij zijn sport. En hij doet dat op een bescheiden manier."