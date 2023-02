Atlete Van Es verbreekt Nederlands record op 10 kilometer: 'Verrast dat het zó goed ging'

Atlete Diane van Es heeft in een Nederlands record de nationale titel op de 10 kilometer op de weg veroverd. De 23-jarige inwoonster van Rotterdam zegevierde in Schoorl in 30 minuten en 29 seconden. Van Es had haar topprestatie zelf niet aan zien komen.

"Ik was wel erg verrast hoe goed het ging", vertelt Van Es. "Ik was al goed in vorm, maar dit had ik niet verwacht."

Van Es dook een halve minuut onder het Nederlands record dat sinds 2004 met 30.59 op naam stond van Lornah Kiplagat. Ze haalde ruim twee minuten van haar persoonlijk record af.

Van Es was een klasse apart in het NK 10 kilometer, onderdeel van de Groet uit Schoorl Run, een wedstrijd over verschillende afstanden door de Noord-Hollandse duinen.

Op hoogte getraind

Haar snelheid verbaasde ook Van Es zelf, hoewel er misschien al tekenen aan de wand waren. "Ik ben zes weken op hoogtestage geweest in Namibië. Op hoogte train je op een rustiger tempo, dus je hebt niet de bevestiging doordat je al hele snelle tijden loopt. Maar toch had ik er vertrouwen in."