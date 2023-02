Amsterdams plan tegen wooncrisis: nieuwbouw en betere doorstroming

Pels sprak vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal over een "diepe wooncrisis" waarin de stad zich bevindt. "Daardoor zitten te veel mensen nu in een illegale woonsituatie in onze stad."

De gemeente Amsterdam wil woningen in de hoofdstad voor iedereen weer betaalbaar maken. Dat staat in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV), die vandaag wordt gepresenteerd door wethouder Volkshuisvesting Zita Pels.

AT5 sprak onlangs de 32-jarige Marco. Hij woont al zijn hele leven in de hoofdstad, maar moet nu zijn jongerenwoning uit. Uitzicht op een gewone sociale huurwoning is er niet. "Je zou bijna zeggen, ik ga de straat op, dan ga ik maar een jaar dakloos wonen en kan ik ergens gaan aankloppen met 'hoi, mag ik een voorrangsregeling, want ik woon op straat'." Hier lees je zijn verhaal.

Dat alles moet gaan gebeuren door de komende jaren in te zetten op 7500 nieuwbouwwoningen per jaar, met daarbovenop jaarlijks nog eens zo'n 2500 tijdelijke woningen, schrijft NH Nieuws.

'Vergunningsstelsel aanpakken'

"Ook gaan we vol inzetten op regulering om woningen weer betaalbaar te maken, bijvoorbeeld in de middenhuur", aldus Pels. "Daar komt ook een vergunningsstelsel aan te hangen, zodat we zeker weten dat die huizen ook echt terechtkomen bij mensen met middeninkomens."

Het aanpakken van huisjesmelkers maakt ook deel uit van het plan. "Ze laten huizen vaak lang leeg staan, in de hoop dat ze een hogere prijs krijgen als de markt aantrekt. Met het nieuwe plan kunnen we eigenaren dwingen een woning klaar te maken voor de verhuur en er vervolgens ook huurders in te zetten."

'Te veel gezinnen in starterswoning'

Ook de doorstroming moet beter, vindt de wethouder. Ze ziet te vaak gezinnen in kleine starterswoningen zitten en ouderen met z'n twee in een groot pand.

"We gaan extra bouwen voor senioren. Dan kan een gezin weer in die gezinswoning. En op het moment dat het gezin doorstroomt, kan in dat huis ook weer een starter gaan wonen."

Het is niet bekend hoe de gemeente van plan is senioren zover te krijgen.

Ambitie voor 2040

In het plan staat ook de ambitie in 2040 geen dak- of thuislozen meer rond te hebben lopen in Amsterdam.

"Dat wordt erg hard werken", erkent de wethouder. "Maar we denken dat we genoeg woningen kunnen toevoegen en dat we ook in de bestaande voorraad de doorstroom zo kunnen bevorderen dat iedereen straks een passende woning heeft.