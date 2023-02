Na turbulente week is Nederlandse shorttrackploeg toe aan 'rust in de tent'

Turbulent. Zo kunnen we de week van de Nederlandse shorttrackploeg wel noemen. Het begon met harde uitspraken van Sjinkie Knegt en eindigde met tranen bij Suzanne Schulting. "Een zooitje ongeregeld." Die woorden aan het adres van de Nederlandse staf, die Knegt uitsprak tegen het AD afgelopen woensdag, kwamen de 33-jarige shorttrackvedette op een berisping van schaatsbond KNSB te staan. De officiële waarschuwing stond deelname aan de wereldbekerfinale in Dordrecht echter niet in de weg. De woorden van Knegt en de nasleep daarvan hebben bij bondscoach Niels Kerstholt voor wat "grijze haren" gezorgd. "We hebben wel even moeten praten. Dit doet niet alleen met mij iets, of met Sjinkie, maar met het hele team doet het wat en dat moet je proberen te voorkomen. Dat is niet gelukt, daar baal ik van." Voor eigen publiek kon Knegt, een week nadat hij voor het eerst dit seizoen een medaille had gepakt, niet excelleren. "We komen gewoon inhoud tekort", was de uitgesproken Fries van mening.

Knegt in gesprek met de bond De KNSB kondigde voorafgaand aan de World Cup-finale in Dordrecht al aan na het weekend in gesprek te gaan met Sjinkie Knegt, naar aanleiding van zijn uitspraken. Dat gesprek vindt dinsdag plaats en zal gaan over de toekomst van Knegt binnen de nationale shorttrackploeg.

Niet alleen Knegt greep naast een podiumplaats, de medailleoogst viel sowieso wat tegen. Schulting, die al voordat het weekend begonnen was het allroundklassement lang en breed gewonnen had, werd op de individuele afstanden voorbij gereden. Op de 1.500 pakte ze zilver, op de 1.000 meter reed ze naar brons. Breekpunt Het publiek ging desondanks uit z'n dak, maar Schulting kon haar tranen niet bedwingen. Nog voordat ze het ijs afstapte, had ze al wat tranen moeten wegvegen. Ze had "mentaal een pittige week" achter de rug, verklaart ze na afloop. "Ik heb altijd ergens in het seizoen wel een breekpunt. Dat de druk me gewoon even te veel wordt", legt ze uit. En dat dat breekpunt dan net bij de World Cup in eigen land komt, vindt Schulting "heel pijnlijk". Ook Kerstholt merkte dat halverwege het seizoen "de klad erin kwam" bij de Nederlandse ploeg. "We hadden een paar ongunstige wedstrijden achter elkaar." Bekijk in de carrousel de reacties van Schulting en Kerstholt.

Toch staat het grootste en belangrijkste toernooi van het seizoen nog op het programma: de WK in Zuid-Korea van 10 tot en met 12 maart. Schulting houdt er vertrouwen in dat ze daar wel weer in topvorm kan zijn. "Ik heb het hele seizoen fantastisch gereden. Dus dit brengt me zeker niet aan het twijfelen." Maar om in Seoul fris aan de start te staan, moet er wel wat gebeuren de komende weken. "Ik heb even rust in de tent nodig", is Schulting duidelijk. "Het is even op." "Ik heb zin om even lekker rustig te trainen en niet toe te werken naar een wedstrijd. Even lekker rondjes rijden." Bovenop de problemen bij Knegt en Schulting kwam de liesblessure van Jens van 't Wout, die dit seizoen is doorgebroken in het internationale shorttrackcircuit en Europees kampioen 1.500 meter werd. Op de tweede dag reed hij nog wel de B-finale van de mannenaflossing, maar de 1.000 meter liet hij vervolgens schieten met het oog op de WK. Gouden lichtpuntje Een lichtpuntje in Dordrecht was Xandra Velzeboer. Zij kwam juichend over de finish na de 500 meter, terwijl het publiek een orkaan van geluid produceerde. De 21-jarige, normaal gesproken wat ingetogen shorttrackster, schreeuwde het uit van vreugde. Kerstholt dook bijna over de boarding heen om haar een high five te geven.

Xandra Velzeboer reageert na haar winnende 500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht. - NOS