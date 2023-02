Krezip-drummer tijdelijk bij U2

De Nederlandse muzikant Bram van den Berg zit komend najaar op het drumkrukje bij U2. De drummer, die normaal bij Krezip speelt, zal U2's vaste drummer Larry Mullen vervangen tijdens een aantal optredens in Las Vegas.

De Ieren maakten vannacht bekend dat ze deze herfst voor het eerst sinds 2019 weer op het podium zullen staan. Het zal een concertreeks zijn ter gelegenheid van de opening van een nieuwe zaal in Las Vegas waar 17.500 mensen in kunnen. De concerten staan in het teken van het succesalbum Achtung Baby uit 1991.

De Ierse rockband zegt veel zin te hebben in de optredens, maar plaatst wel een kanttekening: Larry Mullen zal er niet bij zijn. Eind vorig jaar maakte hij al bekend dat hij heel 2023 uit de running zou zijn vanwege fysieke ongemakken.

Het was echter geen optie om de geplande shows te schrappen, stelt U2. "We zijn al een hele tijd bezig met de voorbereiding. We willen niemand teleurstellen, zeker onze fans niet."

'A force in his own right'

De band heet Van den Berg van harte welkom en noemt hem een krachtige drummer: a force in his own right.

Van den Berg speelt sinds 2004 bij Krezip, dat in 2009 ermee ophield maar tien jaar later weer bij elkaar kwam. Verder drumde hij in de rockband Drive Like Maria en in de begeleidingsband van zangeres Janne Schra.

Zeldzaam

U2 bestaat al sinds de oprichting in 1976 uit dezelfde vier leden: zanger Bono, gitarist The Edge, bassist Adam Clayton en drummer Mullen. Het is zeldzaam dat een van hen wordt vervangen: volgens persbureau AP gebeurde dat in al die jaren maar twee keer.

Eén keer, in 1978, ontbrak Mullen bij een optreden vanwege een gebroken voet. De andere keer, in 1993, was bassist Clayton ziek bij een concert in Australië.