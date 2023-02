Krezip-drummer Bram van den Berg tijdelijk bij U2

Het was echter geen optie om de geplande shows te schrappen, stelt U2. "We zijn al een hele tijd bezig met de voorbereiding. We willen niemand teleurstellen, zeker onze fans niet."

De Ieren maakten vannacht bekend dat ze deze herfst voor het eerst sinds 2019 weer op het podium zullen staan. Het zal een concertreeks zijn ter gelegenheid van de opening van een nieuwe zaal in Las Vegas waar 17.500 mensen in kunnen. De concerten staan in het teken van het succesalbum Achtung Baby uit 1991.

Hoe de band bij Van den Berg is uitgekomen, is niet duidelijk. De band heet de Nederlander van harte welkom en noemt hem een krachtige drummer: a force in his own right.

Van den Berg speelt sinds 2004 bij Krezip, dat in 2009 ermee ophield maar tien jaar later weer bij elkaar kwam. Verder drumde hij in de rockband Drive Like Maria en in de begeleidingsband van zangeres Janne Schra.

Op sociale media heeft de Nederlandse band laten weten "ongelofelijk trots" op de drummer te zijn. "Dat een legendarische band als U2, bovendien één van Brams favoriete bands, nu op zijn pad is gekomen is niet te bevatten", schrijft de band op Instagram.

Van den Berg kan zijn drumwerk niet combineren met Krezip en dus is de band op zoek gegaan naar een vervanger, die hebben ze gevonden in de drummer Bram Hakkens.