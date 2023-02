Kansas City Chiefs wint spectaculaire Super Bowl

Kansas City Chiefs is in Glendale voor de derde keer winnaar van de Super Bowl geworden. De ploeg van coach Andy Reid won aan de hand van een ijzersterke Patrick Mahomes in een prachtige NFL-finale met 38-35 van Philadelphia Eagles. Kansas won drie seizoenen geleden voor het eerst in vijftig jaar weer de Vince Lombardi Trophy. De Eagles werden alleen in 2017 al eens kampioen van de NFL. Voor Mahomes was het zijn tweede Super Bowl-zege en hij maakte tevens een einde aan de vloek van de MVP. De quarterback werd eerder deze week verkozen tot waardevolste speler van het reguliere seizoen, maar de laatste MVP die ook de Super Bowl wist te winnen was Kurt Warner in 1999. Na afloop werd Mahomes ook verkozen tot waardevolste speler van de Super Bowl. Kansas en Philadelphia wonnen beide dit seizoen tot de Super Bowl zestien van de negentien wedstrijden en kwamen beide tot een totaal van 546 punten. Kansas had dit seizoen de beste aanval en Philadelphia de beste verdediging.

Feest voor Kansas City Chiefs in Glendale - AFP

Nog voor de wedstrijd was begonnen, viel er al genoeg te genieten. R&B-ster Babyface zong America the Beautiful, Eagles-coach Nick Sirianni liet de tranen de vrije loop toen country-ster Chris Stapleton het Amerikaanse volkslied ten gehore bracht en Damar Hamlin, de speler van Buffalo Bills die zes weken geleden op het veld een hartstilstand had gekregen, werd op het veld in het zonnetje gezet. De wedstrijd leverde ook direct vuurwerk op, want beide ploegen kwamen bij hun eerste aanval tot een touchdown. Jalen Hurts zette de Eagles op voorsprong door de bal zelf over de lijn te drukken. Mahomes vormt dit seizoen een gouden tandem met Travis Kelce en dat bleek, want met een prachtige pass vond de quarterback al snel de tight end.

Jalen Hurts - AFP

In het tweede kwart schitterde en schutterde Hurts. Al na acht seconden vond hij met een weergaloze pass over ruim veertig meter A.J. Brown (touchdown), maar niet veel later liet hij de bal zomaar uit zijn handen glippen en kon Nick Bolton de Chiefs langszij brengen. Hurts was niet van slag en zette de Eagles zelf met een touchdown weer op voorsprong: 21-14. Dankzij een fieldgoal van Jake Elliott stond het halverwege zelfs 24-14. Vlak voor rust was het even flink schrikken voor de Kansas-fans. Mahomes, die in de aanloop naar de Super Bowl met een enkelblessure kampte, werd bij een tackle hard geraakt op diezelfde enkel en verliet strompelend het veld. Mahomes kon tijdens halftimeshow van Rihanna herstellen. De zangeres uit Barbados gaf voor het eerst in ruim zes jaar weer een optreden en dat leverde het nodige spektakel op met zwevende podiums, een leger aan dansers en danseressen, flink wat vuurwerk en een karrenvracht hits.

Patrick Mahomes kermt het uit van de pijn - AFP