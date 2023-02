Gestopt USAR-team blij met 12 reddingen, ‘maar schril contrast met vele slachtoffers’

Het Nederlandse reddingsteam USAR, dat de afgelopen week in Turkije heeft gezocht naar slachtoffers van de aardbevingen, is tevreden over het aantal van twaalf mensen dat het heeft gered. Dat aantal is boven verwachting, zei teamleider Job Kramer in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen.

Kramer beseft dat het aantal geredde mensen in schril contrast staat met het aantal doden, dat tienduizenden bedraagt. "Maar twaalf is voor ons heel veel, we hebben nog nooit zo veel mensen gered bij een aardbeving."

In totaal hebben internationale reddingsteams de afgelopen week volgens Kramer meer dan 200 mensen levend onder het puin vandaan gehaald, nog afgezien van het aantal reddingen door lokale hulpverleners. Kramer noemt dat "ongekend veel".

Het team bestond uit 65 mensen en acht honden. Vooral in de eerste dagen na de beving kon het team nog mensen redden, daarna werd het moeilijker. "Je ziet dat daarna de overlevingskansen heel snel afnemen, in deze kou."