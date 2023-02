De La Soul-rapper Trugoy the Dove (54) overleden

De Amerikaanse rapper David Jolicoeur, alias Trugoy the Dove, is overleden. Hij was een van de leden van De La Soul, het raptrio dat hits had met onder meer Me, myself and I en Ring ring ring. Trugoy was 54 jaar. Hij kampte al enige jaren met hartproblemen.

Jolicoeur vormde De La Soul in 1988 samen met twee vrienden in Long Island en nam als artiestennaam Trugoy aan, het omgekeerde van 'Yogurt'. Hun debuutalbum 3 feet high and rising uit 1989 werd een wereldsucces.

Door de lichtheid en positiviteit in de liedjes onderscheidde De La Soul zich van de politiek geëngageerde teksten en agressieve toon van rappende tijdgenoten als N.W.A. en Public Enemy. De band gebruikte samples van uiteenlopende artiesten als Johnny Cash, Steely Dan en Hall & Oates.

Grammy's

De La Soul bracht in totaal acht albums uit. Het laatste (And the anonymous nobody) verscheen in 2016 en werd genomineerd voor een Grammy.

Vorige week verscheen De La Soul nog op het podium bij de Grammy Awards voor een speciaal eerbetoon aan hiphop, maar Trugoy ontbrak daar.