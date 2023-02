'Patiënten Isala kregen hartimplantaat opgedrongen'

Cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle hebben patiënten onder druk gezet om een hartimplantaat te nemen. Dat meldt NRC op basis van meldingen van vier patiënten over de afgelopen jaren. Het Isala-ziekenhuis erkent dat er zaken niet goed zijn gegaan.

De bewuste patiënten vertelden NRC dat cardiologen hun een pacemaker of implanteerbare defibrillator opdrongen. Bovendien zou daarbij zijn gezegd dat ze snel moesten beslissen. "Het was echt alsof we bij een keukenverkoper zaten", zegt een van de patiënten.

In één geval kreeg iemand een pacemaker geïmplanteerd in een kliniek in Indonesië waar Isala-cardiologen werkten. Zij hebben ook financieel geïnvesteerd in die kliniek.