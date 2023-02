Tennisser Wu eerste Chinese ATP-winnaar: overleeft 4 matchpoints en 44 aces

Het is Wu Yibing gelukt om als eerste Chinese tennisser een ATP-toernooi te winnen. In de finale in Dallas tegen de als vijfde geplaatste Amerikaan John Isner moest Wu daarvoor diep gaan: hij overleefde vier matchpoints en won na drie tiebreaks: 6-7 (4), 7-6 (3) en 7-6 (12).

Wu, die op weg naar zijn eerste finale de als derde geplaatste Denis Shapovalov en nummer één Taylor Fritz verslagen had, kreeg in de eerste set 17 aces om zijn oren van de bijna 38-jarige Isner, maar dwong desondanks twee breekkansen af.

Isner hield stand en zijn eerste breekkans, bij 6-5 in de tweede set, was meteen ook matchpoint. Wu werkte dat ogenschijnlijk kalm weg, net als de twee breekkansen van Isner bij 4-4 in het derde bedrijf en de drie matchpoints in de tiebreak. Isner kwam in zijn 31ste ATP-finale tot 44(!) aces, maar het mocht niet baten.

