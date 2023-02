Hoe verder bij Twente zonder Jans en Streuer? 'Ze moeten helemaal opnieuw beginnen'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen.

Zit de nieuwe trainer van FC Twente aan tafel bij Studio Voetbal? "Ik zit hier niet voor een sollicitatie", zegt NEC-coach Rogier Meijer. "Dat is niet aan de orde nu." Meijer heeft een aflopend contract bij NEC. Eind februari staat een tweede gesprek gepland tussen club en trainer over contractverlenging.

"De wisselwerking tussen die twee was cruciaal", zegt Ibrahim Afellay. "De club was op sterven na dood. Met beperkte middelen hebben ze een team met transferwaarde op het veld gezet. Ik wens de mensen die instappen een prettige wedstrijd." Pierre van Hooijdonk: "Het was een heel succesvolle twee-eenheid."

Pierre van Hooijdonk heeft vanwege negatieve ervaringen met Steijn als coach van NAC zijn bedenkingen: "De ranglijst zegt niet alles. Je kan ook goede resultaten hebben door goede spelers. Hij heeft bij Sparta wel goede spelers."

"Steijn heeft fantastisch werk geleverd bij Sparta", refereert Meijer aan het feit dat Sparta zich onder Steijn vanuit een hopeloze positie handhaafde in de eredivisie. "Nu doet hij het ook uitstekend. Maar als je nu bij Twente komt, heb je grote schoenen te vullen. Welke trainer past daarbij?"

