Lab in Abu Dhabi gaat Nederlandse coronatests analyseren

Het materiaal van mensen die zich bij de GGD laten testen op het coronavirus gaat binnenkort naar Abu Dhabi voor analyse. De deal tussen het Nederlandse lab Saltro, een zusterlab in Abu Dhabi en het ministerie van Volksgezondheid is bijna rond.

Het bedrijf Saltro bevestigt het bericht. Eerder vanochtend stelde een woordvoerder dat het ging om een lab in Dubai, maar daar komt hij nu van terug. Het blijkt te gaan om een lab in een andere stadstaat in de Verenigde Arabische Emiraten.

Er is inmiddels een speciale luchtbrug opgezet om de wattenstokjes met genetisch materiaal van Nederlanders in Abu Dhabi te krijgen. Vanaf Schiphol duurt het zo'n zes uur om de 5000 kilometer af te leggen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid zei gisteren in de Tweede Kamer dat hij het contract wil sluiten vanwege het tekort aan testcapaciteit in Nederland. "In een normale situatie zou ik dat contract niet hebben gesloten. Maar in deze situatie zeg ik ja, we gaan het toch doen." Ook De Jonge sprak overigens abusievelijk over Dubai in plaats van Abu Dhabi.

'Duizenden tests uit regio Utrecht'

Uit een interne mail van Saltro die in bezit is van de NOS staat vandaag al de eerste materialen naar Abu Dhabi worden verstuurd. Het gaat om materiaal van mensen die zich lieten testen in de teststraat in Woerden. "Zo nodig kan dit worden uitgebreid met materiaal van andere GGD teststraten", staat in de mail.

Het gaat vermoedelijk om het materiaal van duizenden mensen per dag. Saltro heeft in de regio Utrecht een contract met de GGD voor het analyseren van coronatests.

Zowel in Abu Dhabi als in Dubai staan labs van het Zwitserse bedrijf Unilabs. Ook de Nederlandse laboratoria van Saltro zijn onderdeel van deze labgigant.

Dat het ministerie alternatieven zoekt voor het analyseren van coronatests is onderdeel van het opschalen van de testcapaciteit. Eerder werden er al contracten gesloten met commerciële labs in Duitsland en België.

Uit cijfers die GGD-directeur Sjaak de Gouw gisteren bekendmaakte, blijkt dat dagelijks 10.000 mensen geen coronatest kunnen krijgen. Volgens de GGD komt dit door een gebrek aan voldoende testmaterialen bij de labs. In oktober wordt er voldoende testcapaciteit verwacht om die maand iedereen met klachten te testen, voor de maanden daarna is nog veel onzeker.

In de Tweede Kamer is scherpe kritiek op minister De Jonge vanwege het gebrek aan testcapaciteit. Kamerleden zeggen dat de minister maanden de tijd heeft gehad om het op orde te brengen, maar dat dit desondanks niet is gelukt.