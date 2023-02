Korter douchen en verwarming uit: laagste gasverbruik in 50 jaar

In Nederland is in 2022 een kwart minder gas verbruikt dan het jaar ervoor. Vooral huishoudens en grote industriële bedrijven schroefden hun gasverbruik omlaag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werd 31 miljard kubieke meter gas verbruikt, de laagste hoeveelheid sinds 1972.

Industriële bedrijven zijn normaal gesproken grootverbruikers van aardgas. Zij gebruikten vorig jaar ruim een kwart minder dan een jaar eerder. Deze daling was het sterkst bij bedrijven in de aardolie- en chemische industrie. Elektriciteitscentrales verbruikten 12 procent minder aardgas.

Minder gas, toch groei

De sterke omslag onder grootgebruikers komt door de hoge gasprijzen. Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, heeft de industrie van de nood een deugd gemaakt. "Fabrieken waren deels gesloten omdat energie te duur was. Maar de industrie heeft het wel voor elkaar gekregen om te groeien. Ze hebben met minder gasverbruik toch meer kunnen produceren."

Een andere sector die een rol speelde in de daling van het verbruik is de glastuinbouw. Glastuinbouwbedrijven die zelf elektriciteit opwekten met een gasmotor, verbruikten ruim 30 procent minder aardgas.

Korter douchen

Niet alleen bedrijven hebben bespaard, ook huishoudens verbruikten afgelopen jaar een kwart minder gas ten opzichte van 2021. Ook deze daling werd vooral gestimuleerd door de fors hogere gasprijzen. "Huishoudens hebben de knoppen dichtgedraaid, door bijvoorbeeld korter te douchen", zegt Van Mulligen.

Een deel van de afname in het gasgebruik komt door het warmere weer van afgelopen jaar. Zo'n 10 procent van de besparing hangt daarmee samen, zegt het CBS. Gecorrigeerd voor de hogere temperaturen was het verbruik 15 procent lager dan in 2021.

Intussen wist Nederland zijn gasvoorraden flink aan te vullen in vergelijking met 2021. Dat komt vooral door de import van vloeibaar aardgas (lng).