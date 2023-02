Matchwinner Pedri ziet Barcelona weer winnen en Frenkie de Jong ouderwets dartelen

FC Barcelona blijft winnen in 2023. Ook competitieduel nummer zes van dit jaar is een prooi geworden voor de Spaanse koploper. Op bezoek bij Villarreal was één doelpunt genoeg voor drie punten: 0-1. Daardoor is de voorsprong van Barça op achtervolger Real Madrid elf punten.

Frenkie de Jong maakt de laatste duels indruk centraal op het middenveld, op de positie van de geblesseerde Sergio Busquets. Ook tegen Villarreal dartelde hij zo nu en dan over het veld en was hij betrokken bij de aanval die in de achttiende minuut de eerste goal opleverde. Pedri was, randje buitenspel, het eindstation.

Villarreal laat kans liggen

Villarreal, Europa League-winnaar van 2021, is subtopper in Spanje en verloor in de winterse transferperiode eerste doelman Geronimo Rulli aan Ajax. Op eigen veld wist het Barcelona goed bij te benen in een eerste helft van hoog niveau. Vlak voor rust had José Luis Morales 1-1 moeten maken, maar van dichtbij raakte hij het zijnet.