'Iran levert nieuwe, geavanceerdere drones aan Rusland'

Het Iraanse regime heeft in de afgelopen maanden een nieuw type drone aan Rusland geleverd dat terug kan vliegen naar zijn punt van vertrek. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van Iraanse bronnen. Sinds een bezoek van Russische functionarissen aan Teheran in november zijn er 18 drones van het nieuwere type naar Rusland vervoerd, schrijft de krant. Beide landen grenzen aan de Kaspische Zee, waardoor de wapens relatief makkelijk over water vervoerd kunnen worden. Daarnaast zouden enkele drones zijn vervoerd in vliegtuigen van de Iraanse overheid. De nieuwe drones zijn geavanceerder dan de zogeheten Shahed-drones waar Oekraïne in de afgelopen maanden mee is bestookt. Die oudere 'kamikaze'-drones exploderen wanneer ze met hun lading hun doelwit raken. De nieuwe drones dragen bommen onder de vleugels en kunnen na lancering van de explosieven terugvliegen, als ze niet worden neergehaald. Naast de wapens zou Iran ook technici hebben meegestuurd om de Russen te helpen bij de inzet. De levering is een nieuw teken van de groeiende militaire samenwerking tussen Iran en Rusland. Voor beide landen gelden strenge sancties van het Westen. In deze video van Nieuwsuur wordt de militaire band tussen Iran en Rusland uitgelegd:

Iraanse Shahed-drones zijn het meest zichtbare bewijs van een groeiende militaire samenwerking tussen Iran en Rusland, onder meer in Oekraïne. Zien we hier nu het begin van een nieuwe, diepere vriendschap, of is het vooral veel symboliek? - NOS