Onvermoeibaar Napoli drukt tot slotseconden door tegen Italiaanse hekkensluiter

En die onbedwingbare drang om te aanvallen, is wat Napoli dichter en dichter bij de landstitel brengt. De voorsprong op nummer twee Internazionale is zestien punten, maar de club van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries komt maandagavond nog in actie.

Ook nadat Victor Osimhen op de doellijn de 2-0 had binnengetikt en Eljif Elmas de bal knap naar de grond drukte voor de 3-0, bleef Napoli druk zetten. Tot diep in blessuretijd. Ze willen zo graag, de mannen van hoofdtrainer Luciano Spalletti.

Napoli won dit seizoen wel eens makkelijker, maar aanvallen zullen ze. Thuis tegen hekkensluiter Cremonese (3-0) waren de Napolitanen beter, hadden ze vaker de bal en creëerden ze meer kansen. Maar Cremonese bood dapper partij. Soms was het slordig, maar gas terugnemen, deed Napoli niet. Ook toen de wedstrijd al lang beslist was.

In het witzwarte deel van Turijn zijn ze dit seizoen werkelijk met elk punt blij. Worstelend op plek negen in de Serie A, telde Juventus zondagmiddag na een 1-0 overwinning op Fiorentina, waar Soufiane Amrabat de hele wedstrijd meespeelde, drie welkome puntjes bij. Maar vanzelf ging het niet.

Vrijdag gaat Napoli op bezoek bij Sassuolo, de nummer vijftien in Italië. En volgende week dinsdag treffen ze in de achtste finales van de Champions League Eintracht Frankfurt.

Er werden gigantische kansen gemist en zelfs de enige goal van de wedstrijd moest worden gecheckt. Of de bal wel volledig over de lijn was gegaan. De scheidsrechter had een seintje op zijn horloge nodig ter bevestiging. De kopbal van Adrien Rabiot, na een afgemeten voorzet van Angel Di Maria, was hard genoeg.

Met de 29 punten die de ploeg van Massimiliano Allegri nu bezit, is de achterstand op de plekken die recht geven op Europees voetbal nog steeds fors. Tien punten op plek zes, die Conference League betekent. En twaalf punten op plek drie tot en met vijf, die Europa League en Champions League opleveren.