Leger VS schiet weer onbekend object uit de lucht, nu boven Huronmeer

Voor de derde keer deze week heeft het Amerikaanse leger een onbekend vliegend object neergehaald. Ditmaal vloog het doelwit over het Huronmeer, op de grens tussen Canada en de VS. Wat er precies is neergehaald, is nog onduidelijk.

Het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Jack Bergman maakte het nieuws bekend. "Ik waardeer de vastberaden actie van onze luchtmachtpiloten", zegt hij op Twitter. Het neerhalen werd even later bevestigd door andere functionarissen.

'Ballonnen'

Eerder vandaag werd elders in Canada ook een object onderschept. Dat gebeurde in de noordelijke regio Yukon. En afgelopen vrijdag werd in de aangrenzende Amerikaanse staat Alaska een object neergehaald. Inlichtingendiensten gaan ervan uit het twee ballonnen waren, zei de Democratische Senaatsleider Schumer in een interview met ABC News.

Vorige week haalde de VS een Chinese ballon met meetapparatuur neer boven de Atlantische Oceaan. Washington beschuldigt Peking van spionage, maar de Chinese regering ontkent dat stellig. Volgens China was het een weerballon.